KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Ocak 2024 10:26
2024 Temmuz merkezi atamasında İİBF kaçla kapatır?

Benim tahminim 76 arkadaşlar, sizin tahmininiz nedir?


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
13 Ocak 2024 10:50

Bence de 76

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

kultur ve turizm bakanligi sozlesmeli personel alimi 2024Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)GSB gençlik çalışanı Zonguldak kaç puanla seçtiniz ?DHMİ güncel yeni kazanan arff memuru maaşı kaç tl? Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 Personel Alımı GSB sözleşmeli personel mi? Ticaret bakanlığı kadrolu memurluk mu?Ticaret il müdürlüğü - A'dan Z'yeMemurluktan ikiden fazla istifa hk.Sözleşmeli memur başvuru belgeleri teslimi sonrası sözleşme başlıyor mu?

Sözlük

Triyaj 1 aile hekimi 3 kür tarfileri 2 halay görünce dayanamayan insan 4 Peltzman Etkisi 1 müzik klibi 1 ben sizden yanayım 1 şu anda dinlenen şarkı 3 dilber 2 Abilene Paradoksu 2

Son Haberler

Sünnet için ideal dönem yarıyıl tatiliOsmaniye'de bir FETÖ üyesi yakalandıKültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 1629 personel alacakIrak'ın kuzeyinde 20 terörist etkisiz hale getirildiİstanbul itfaiyesinde rüşvet soruşturmasında yeni detaylar

Editörün Seçimi

İşte hastanede çalışan işçi bodrosuHer memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!