Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Ocak 2024 10:50
ÖZÜR GRUBU KONTEJYANLARİ YARDİMCİ OLURMUSUNUZ

Arkadaşlar sayfa açıldı fakat açılan kurumların kontejyan sayısı karşısında yok...

Oysa eskiden kurumun karşısında açık sayısı da yazılıydı

Şimdiden teşekkürler

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