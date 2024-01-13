KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Ocak 2024 12:26
Ortaöğretim kpss'den temizlik görevlisi olarak atandım
2022 lise kpss'den 86 puan alıp iletişim başkanlığına başvuru yaptım tam 1 yıl sonra eve tebligat geldi ve sürpriz bir şekilde atanmisim hem üni okuyacagim hem çalışacağım merak ettiğim şey amirlerin ders saatlerime göre çalışma saatimi ayarlarlar mi ve beni temizlik yerine başka bı göreve verme gibi bı imkanları var mıdır son olarak sözleşmeli temizlik görevlisi maaşı nedir?

remzi061906
Aday Memur
13 Ocak 2024 14:10

Hocam 30 bin civarı sözleşmeli destek temizlik personeli eğer vardiyalı sisteme varsa derslerinizle çakışmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz kesinlikle okulunuza devam edin yükselmek için hayırlı olsun

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