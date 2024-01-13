Ortaöğretim kpss'den temizlik görevlisi olarak atandım

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Büro PersoneliKPSS Lisans ve Önlisans atamaları farkıKültür ve Turizm BakanlığıKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.DGS ve KPSS yardımOrtaöğretim kpss'den temizlik görevlisi olarak atandım TCDD ye atananların dikkatineYSK personel alımı (teknisyen-zabit katibi)Türkiye Şeker Fabrikaları Maaş ve Özlük HaklarıAnkara şeker taşraya atanan
Sözlük
Son Haberler
'Yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen dolandırıcılık davasının ikinci duruşması yapıldıSözleşmeli memur statüleri arasında kayıp giden yıllar!Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli 56 gündür aranıyorDiyarbakır anneleri, evlatlarının yolunu gözlüyorCHP'nin yarın yapacağı Tandoğan mitingi iptal edildi
Editörün Seçimi
İşte hastanede çalışan işçi bodrosuHer memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!