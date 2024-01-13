Ortaöğretim kpss'den temizlik görevlisi olarak atandım

2022 lise kpss'den 86 puan alıp iletişim başkanlığına başvuru yaptım tam 1 yıl sonra eve tebligat geldi ve sürpriz bir şekilde atanmisim hem üni okuyacagim hem çalışacağım merak ettiğim şey amirlerin ders saatlerime göre çalışma saatimi ayarlarlar mi ve beni temizlik yerine başka bı göreve verme gibi bı imkanları var mıdır son olarak sözleşmeli temizlik görevlisi maaşı nedir?

2022 lise kpss'den 86 puan alıp iletişim başkanlığına başvuru yaptım tam 1 yıl sonra eve tebligat geldi ve sürpriz bir şekilde atanmisim hem üni okuyacagim hem çalışacağım merak ettiğim şey amirlerin ders saatlerime göre çalışma saatimi ayarlarlar mi ve beni temizlik yerine başka bı göreve verme gibi bı imkanları var mıdır son olarak sözleşmeli temizlik görevlisi maaşı nedir?