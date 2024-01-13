Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Ocak 2024 12:40
sınav ücreti
Aralık Açık öğretim sınav ücreti yatan varmı acaba. Bizim okulda ücret onayını yolladılar muhasebeye ama daha yatmadı hesaplara

Peyami.safa81
Aday Memur
13 Ocak 2024 12:44

Salı günü yattı bizimki sizinki de yakında yatar


Beyazrus
Aday Memur
13 Ocak 2024 12:45
Sagolun hocam teşekkür ederim
Peyami.safa81, 1 saat önce

Salı günü yattı bizimki sizinki de yakında yatar

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