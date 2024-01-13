Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


13 Ocak 2024 13:12
Engelli memur kadrosunu şehir içi bir kurumdan diğerine aldirabilir mi?

Engelli memur olarak şehir içi bir kurumdan diğerine geçmek istiyorum ama görevlendirme olarak değil daimi .kadroyu taşımak istiyorum.bu mümkünmu ?mümkünse nasıl bir dilekçe yazmalıyım?

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