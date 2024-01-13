Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Ocak 2024 13:30
yarı zamanlı çalışma
eşim kamuda hemşire. doğum sonrası çocuk ilköğretim çağına gelene kadar yari zamanlı çalışma hakkından faydalanabilir mi ? bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim

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