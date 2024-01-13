KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Ocak 2024 13:38
çevre şehircilik mimar mülakat konuları

arkadaşlar merhaba bildiğiniz üzere yeni yayınlanan ilanda makul sayıda sözleşmeli personel alınacak. bu mülakatlarda torpil esasına göre mi atama yapılıyor yoksa liyakat var mı? Bi de sizce mimarlık için mülakat konuları nelerdir daha önce yayınlanan ilanlardan ötürü bilgisi olan var mı?


mkarey10
Şef
13 Ocak 2024 13:40

nerede yayımlandı bu ilan?

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