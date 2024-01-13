Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


13 Ocak 2024 13:47
399a(türkşeker) kpss ile atandım
memur oluyorum demi ben. yani kadrolu memur oluyorum demi? yoksa sözleşmeli mi?

Kpsbirincisi
Daire Başkanı
13 Ocak 2024 13:57

399 sayılı khk yı açıp biraz okumanı tavsiye ederim.

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