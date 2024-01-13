Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Ocak 2024 13:54
2024 Ocak Maaşlarımızı Yazalım

İl Özel iİdaresi

Teknik hizmetli kadrosu

Derece 4/3, evli, çocuklu

Ocak 2024 maaşı: 62.700 TL (Sds v.s gibi ilaveler dahil, hesaba yatan net para)

3 ayda bir + 3500 TL üstü arazi tazminatı.

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