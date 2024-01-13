Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Ocak 2024 15:28
bordrolar

e devletten e bordro neden hala belli olmadı korkmalı mıyım ?


Albatros3319
Aday Memur
13 Ocak 2024 15:32
Bu aralar her ayın 14'ünde anca belli oluyor yıne öle olacak kesin korkacak bişey yok :)

Yaalcinkaya
Aday Memur
13 Ocak 2024 15:38

teşekkürler :)

Albatros3319, 1 saat önce
Bu aralar her ayın 14'ünde anca belli oluyor yıne öle olacak kesin korkacak bişey yok :)

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
13 Ocak 2024 16:38

İlk maaşınızı mı alacaksınız :) ?


feridunemeksiz
Şef
13 Ocak 2024 16:49
çok korktum bir an yoksa dedim hazine de para mı kalmadı dedim devletimize zeval gelmesin
Toplam 4 mesaj

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