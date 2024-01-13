Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Ocak 2024 16:07
Tayin

Ankarada çalışıyorum hizmet puanım 5113 Kayseri 5 hemşire açtı gelme ihtimali var mıdır sizce?

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