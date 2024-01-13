Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Ocak 2024 16:26
Msü Psikiyatri

merhabalar ben 2.5 sene önce 3 defa psikiyatriye gittim e nabizda tani veya hastaligim yok genel muayne olarak gözüküyor ama bir kere normal reçeteli bir ilaç yazdı 1 kere kullandim sorun olur mu sağlıkta (ilacın reçetesi kırmızı veya yeşil değil) ilaçtan korkuyorum umarım sıkıntı çıkmaz

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