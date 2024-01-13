Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Ocak 2024 16:45
HOCALARİM BİLGİNİZ VARMİ....

Eş durumu için tercih edeceğim ilçede 2 okul var her bir okul 2 açığı var toplam 4 açık var ben bu 4 açıktan tercihimi bu ilçede yapamacam diğer ilcedede her bir ilçede 1 bir okul açığı var toplam 10 tercih hakkım var ben 4 tercih yapsam yani ilk tercih ettiğim iki okulda 4 açığı olan ilçede ilk tercih cikarmi şimdiden Allah razı olsun

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