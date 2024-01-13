12/36 bırakılıp Şubelere gidilir mi?

Şubeler mesleğin önem arz eden birimleri olarak görülür, olanak ve imtiyaz üst seviyededir. Çalışma saatleri uzun olsada ek görev, 12-12 gibi angaryalarla uğraşmazsın.Beceriksiz amirleri barındırmadıkları için azda olsa amirler halden işten anlayanlardır. Ancak istediğin gibi rapor alamaz, istediğinde çıkamazsın, çalışma sürelerinin uzunluğu devam etmesine alışman gerek. Attığın imzalar, yaptığın işlemler, seni ömür boyu bağlar. Karakol ve ekipciler tarafından sevilmezsin, zaten sende selam vermeye tenezzül etmessin. Mesai bitimi telefonu kapatamazsın.

Şubeler mesleğin önem arz eden birimleri olarak görülür, olanak ve imtiyaz üst seviyededir. Çalışma saatleri uzun olsada ek görev, 12-12 gibi angaryalarla uğraşmazsın.Beceriksiz amirleri barındırmadıkları için azda olsa amirler halden işten anlayanlardır. Ancak istediğin gibi rapor alamaz, istediğinde çıkamazsın, çalışma sürelerinin uzunluğu devam etmesine alışman gerek. Attığın imzalar, yaptığın işlemler, seni ömür boyu bağlar. Karakol ve ekipciler tarafından sevilmezsin, zaten sende selam vermeye tenezzül etmessin. Mesai bitimi telefonu kapatamazsın.