Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Ocak 2024 17:02
12/36 bırakılıp Şubelere gidilir mi?

Mesleğe karakolda başladım 5 yıldır karakolcuyum. İsmini vermek istemediğim bir şubeden beni aradılar. (polis okulundayken müracaatım olmuştu.) Şeflerimden kimisi sıcak soğuk görmezsin içerde çalışırsın git kurtar diyor, kimisi de 12/36 bırakılır mı gidip 6+1 çalışacaksın, saatin belli olmayacak, yarın çıkmak istesen sorun yaşarsın vs vs diyorlar. Sivil çalışma ve gece çalışmama haricinde avantajı yokmuş ortam kasvetliymiş vs dediler. ??


Joplu Çoban
Memur
13 Ocak 2024 17:32
Şubeler mesleğin önem arz eden birimleri olarak görülür, olanak ve imtiyaz üst seviyededir. Çalışma saatleri uzun olsada ek görev, 12-12 gibi angaryalarla uğraşmazsın.Beceriksiz amirleri barındırmadıkları için azda olsa amirler halden işten anlayanlardır. Ancak istediğin gibi rapor alamaz, istediğinde çıkamazsın, çalışma sürelerinin uzunluğu devam etmesine alışman gerek. Attığın imzalar, yaptığın işlemler, seni ömür boyu bağlar. Karakol ve ekipciler tarafından sevilmezsin, zaten sende selam vermeye tenezzül etmessin. Mesai bitimi telefonu kapatamazsın.

forever55
Memur
13 Ocak 2024 17:57
denemekten zarar gelmez bir havasını teneffüs etmek iyidir. karakolda her zaman çalışırsınız. mesleğin başındasın imkanların uygun ise git . mesleği yarılamış olsan gitme derdim. gerenk yok. karşılığında para yok.

xLmx
Memur
13 Ocak 2024 18:26
git dene olmazsa zaten gideceğin yer belli

yorqunadam
Memur
13 Ocak 2024 18:27
kardeşim her şubede çalışılır ama seni aradılarsa hiç düşünme reddet karakola devam et. belliki gariban torpilsiz birisin ayağın çabuk kayar

coderart
Memur
13 Ocak 2024 19:06

Şubenin(en azından benim şubemin) tek avantajı amir- memur ve memur-memur ilişkileri daha rahattır. Belirli ölçüde karşılıklı sevgi saygı vardır. İşinizi düzgün yaptığınız ölçüde mobing pek yoktur.

Bunun dışında çalışma saatleri, iş stresi, başınıza gelebilecek kötü durumlar vs vs konularında diğer yerlerden daha sıkıntılıdır. Önce kadroda sonra şubede çalıştım, şunu tecrübe ettim; çalıştığınız yerde pek sıkıntınız yoksa özellikle birlikte çalıştığınız kimselerden memnunsanız birim değiştirmeye çalışmayın. Sonu mutsuz bitiyor.

Kafa dengi insanlarla hassasta çalışmak, anlaşamadığınız insanlarla en gözde şubede çalışmaktan bin kat iyidir.


KingDrummer
Şef
13 Ocak 2024 19:22

Karşılığının olduğu ve çalışacağın sürenin belli olduğu sistemler daima daha iyidir. Ancak tabi bir kere de olsa şube denemekte fayda var. Bence denemelisin.


adalı-polis
Daire Başkanı
13 Ocak 2024 19:22

Git tabiki düşünme. İstemezsen tekrar karakoldasın zaten. Şube iyidir. En azından sokaktaki salak salak tiplerle uğraşmazsın. Seni kimse şubede çalıştın sürede aramaz, aratmaz. Muhattap olduğun suçlu profili direk işleme yöneliktir. Kaçırma fir

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