12/36 bırakılıp Şubelere gidilir mi?

Mesleğe karakolda başladım 5 yıldır karakolcuyum. İsmini vermek istemediğim bir şubeden beni aradılar. (polis okulundayken müracaatım olmuştu.) Şeflerimden kimisi sıcak soğuk görmezsin içerde çalışırsın git kurtar diyor, kimisi de 12/36 bırakılır mı gidip 6+1 çalışacaksın, saatin belli olmayacak, yarın çıkmak istesen sorun yaşarsın vs vs diyorlar. Sivil çalışma ve gece çalışmama haricinde avantajı yokmuş ortam kasvetliymiş vs dediler. ??