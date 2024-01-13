Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Ocak 2024 17:16
JİLET vs TRAŞ MAKİNASI ( standartları belirtilen sakal bıyık)
öncelikle tek derdimiz bumu diyecek arkadaşlar lütfen..... hergün sakal bıyık kesimi özellikle jilet ile hem cildi mahvediyor hemde çağın gerisinde.....standartları belirtilse hem sivil hayatta hem sağlık açısından olabilir. olumlu veya olumsuz konu hakkında konuşalım tartışmayalım herkese kolaylıklar dilerim.

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
13 Ocak 2024 17:19
tartışmıyoruz ama konusu varken tekrar konu açmak saçma oluyor:)

Serkan3879
Aday Memur
13 Ocak 2024 17:22
konusu yok ki abi hani nerde? traş bıçagı ücreti konusu o bu farklı :)
siyahbeyaz88, 2 saat önce
tartışmıyoruz ama konusu varken tekrar konu açmak saçma oluyor:)
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıResmi çalışanlar için traş ücreti27 Aralık'ta açığa alınan memurlar98/b'den ihraç olanlarEgm Fetö idari soruşturmaEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıAntalya'da polis olmak14 günlük maaş farklarıEşi Yurtdışında Çalışan Polis ve Aile BütünlüğüDenizli-Muğla-Burdur-Isparta-Antalya

Sözlük

Galatasaray'ın Verilmeyen Penaltısı 2 iyilik etmek 2 Esneme 1 regaib kandili 3 Balayı Olayı 2023 1 çankırı 1 feyza altun 1 Dünya güzelleri masada 2 Peltzman Etkisi 1 hemşire 6

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı üsteğmenin ailesiyle telefonda görüştü'Depremden sonra cesetler torbalarla taşındı' iddialarına ilişkin açıklamaİmamoğlu'ndan teröre tepkiEmine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajıOtomobil tamirhanesinden 400 bin liralık hırsızlıkta 2 kardeşe gözaltı

Editörün Seçimi

İşte hastanede çalışan işçi bodrosuHer memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!