Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Ocak 2024 17:25
Hakim/savcılar resmiyette mesai saatlerine uymak zorundalar mı ?

Arkadaşlar ben şunu merak ediyorum; hakim savcılar resmi olarak mesai saatlerine uymak zorundalar mı ? 08-17 saatlerine, Günlük hayatta, pratiktekini sormuyorum, resmi olanı soruyorum


katibim yatıyorum
Şef
13 Ocak 2024 17:53

müfettiş dönemi öyle bir uyuyorlar ki mesai saatlerine..


kuzu kulakları
Aday Memur
13 Ocak 2024 18:19

Merhaba,

Sizlere bir sorum olacak.

Üniversitede yapılan vize veya final sınavlarında, soruların puanlarının soru kağıdında yazılma zorunluluğu varmı?

Öğretim üyesi 100 üzerinden değerlendirilecek, 15 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir sınavda, soruların puanlarını soru kağıdında yazmazsa itiraz sebebi olur mu?

Teşekürler.

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