Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Ocak 2024 17:49
e devlet bordro
Ocak bordroları genelde 14'ünde yayınlanıyor ama birkaç sefer 13. ünde 22-23 gibi yayınlandığı da oluyordu. Tam net bir saati yok mu bunun? Ya da 8'inde yapılıyor maaşlar. Niye e devlette yayınlanması işin 4-5 gün bekleniyor?

Murat624
Aday Memur
13 Ocak 2024 18:33
Ocak aylarında genelde ayın 14'dünde bile yayınlanmaz. Son 2 sene hatırladığım kadarıyla Ocak ayında maaşı almıştık sonrasında bordroyu görmüştük

dosturu1
Aday Memur
13 Ocak 2024 18:35
sizin dediğiniz 15 günlük fark sonradan yayınlanıyor. Ana maaş bu akşam 23.00 yada 00.00'dan sonra yayınlanır
Murat624, 51 dk. önce
Ocak aylarında genelde ayın 14'dünde bile yayınlanmaz. Son 2 sene hatırladığım kadarıyla Ocak ayında maaşı almıştık sonrasında bordroyu görmüştük

GeNESiS26
Aday Memur
13 Ocak 2024 18:45
valla benim Aralık bordrosu bile gözükmüyor nasıl bir sistem anlamadik

Murat624
Aday Memur
13 Ocak 2024 18:49
Hayır ana maaştan bahsediyorum. Son 2 yıldır Ocak ayında geç açıldığını hatta maaştan sonra açıtığımı adım gibi hatırlıyorum. Haa inşallah bu akşam açıklanır ; bende onu istiyorum ama eminim yani
dosturu1, 49 dk. önce
sizin dediğiniz 15 günlük fark sonradan yayınlanıyor. Ana maaş bu akşam 23.00 yada 00.00'dan sonra yayınlanır

dosturu1
Aday Memur
13 Ocak 2024 18:51
ben de yayınlandı diye hatırlıyorum sadece Ocak için değil hatta her ay ya 13 22.00 - 23.00 gibi ya da 14'ü 00.00'dan sonra
Murat624, 35 dk. önce
Hayır ana maaştan bahsediyorum. Son 2 yıldır Ocak ayında geç açıldığını hatta maaştan sonra açıtığımı adım gibi hatırlıyorum. Haa inşallah bu akşam açıklanır ; bende onu istiyorum ama eminim yani
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