e devlet bordro

Ocak bordroları genelde 14'ünde yayınlanıyor ama birkaç sefer 13. ünde 22-23 gibi yayınlandığı da oluyordu. Tam net bir saati yok mu bunun? Ya da 8'inde yapılıyor maaşlar. Niye e devlette yayınlanması işin 4-5 gün bekleniyor?

Ocak bordroları genelde 14'ünde yayınlanıyor ama birkaç sefer 13. ünde 22-23 gibi yayınlandığı da oluyordu. Tam net bir saati yok mu bunun? Ya da 8'inde yapılıyor maaşlar. Niye e devlette yayınlanması işin 4-5 gün bekleniyor?