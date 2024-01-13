Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Ocak 2024 18:22
Fikri olan yazarsa sevinirim

Sağlık Bakanlığına veya başka bakanlıklara atanınca hangi üniversiteleri bitirdiğimizi mesai arkadaşlarımız veya amirlerimiz , üstlerimiz görebiliyor mu yoksa sadece önlisans lisans şeklinde mi görebiliyoruz


cinar35
Aday Memur
13 Ocak 2024 18:45

Planın ne :) hadi söyle bize:)

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