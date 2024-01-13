Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Ocak 2024 18:24
kıyı emniyeti

kıyı emniyetinde büro personeli olarak çalışan birisi varsa yardımcı olabilir mi ? kurum hakkında hiç bir bilgiye ulaşamıyorum

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