Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


13 Ocak 2024 18:26
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Arkadaşlar kıyı emniyetinde büro personeli olarak çalışan birisi lütfen yardımcı olabilir mi ? kurum hakkında hiç bir bilgiye ulaşamıyorummm

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