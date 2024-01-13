Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


13 Ocak 2024 18:28
Kıyı Emniyeti

Kıyı emniyetinde büro personeli (işçi) statüsünde çalışan birisi var mı arkadaşlar ?

Sizce 675 de mi çalışmak yoksa kitde büro işçisi olarak mı çalışmak yardımcı olacak birisi var mııı

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