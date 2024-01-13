KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Ocak 2024 18:50
Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-1088 Büro Personeli Çoğunluğu İİBF Olabilir

2022/13 alımı 304 kişi ve insan kaynakları, istatistik bölümlerinden olmuş arkadaşlar. Bu yılki alım büro personeli olarak 1088 kişi açıklandı.

2022/13 sonuçlarına baktığımızda 78-68/66 larla atamalar yapılmış. Bakanlık aynı bölümleri tercih edecek olursa insan kaynakları bölümünde yeterli mezun, istatistik bölümünde ise tercih edecek kişi bulamayabilir.

Benim öngörüm 1088 büyük rakam ve bu rakam içerisinde büyük payın İİBF ye verileceği yönündedir. Gönül ister ki tamamı olsun ancak 2022/13 alımı ne yazık ki bizi yanıltmıştır.

Siz neler düşünüyorsunuz?


diplomaliisciyiz
13 Ocak 2024 18:53

En düşük 63, en yüksek 85 ancak tek 80 ve üstü 3-4. Yığılma 63-70 ler.


diplomaliisciyiz
13 Ocak 2024 18:55

Alım Duyuru:

https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/6125/Tarim-Ve-Orman-Bakanligi-7-Bin-158-Personel-Alimi-Gerceklestirecek

2022/13:

https://www.osym.gov.tr/TR,25216/kpss-202213-tarim-ve-orman-bakanliginin-sozlesmeli-pozisyonlari-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html


Demet.34
Aday Memur
13 Ocak 2024 18:59
Muhasebe olarak biz de alım bekliyoruz

diplomaliisciyiz
13 Ocak 2024 19:01

Muhasebe lisans var mı acaba ben Maliye var diye biliyorum?

Demet.34, 25 dk. önce
Muhasebe olarak biz de alım bekliyoruz

diplomaliisciyiz
13 Ocak 2024 19:05

Muhasebe ve Finans Yönetimi ni kast ediyorsunuz sanırım. Daha çok bankacılık sektörü ile ilgili bir bölüm olsa gerek. İnsan Kaynakları ve İstatistik neyse Muhasebe ve Finans Yönetimi de sözü geçen bakanlık için o olsa gerek

Demet.34, 25 dk. önce
Muhasebe olarak biz de alım bekliyoruz

Mehmet-şeker
Şube Müdürü
13 Ocak 2024 19:08

Ben 1088 in ziraat ve orman mühendisliği ve iibf arasında dağıtılacağını düşünüyorum çoğunluğu bize vermezler


diplomaliisciyiz
13 Ocak 2024 19:11

982 Ziraat, 81 Orman mühendisi alacak. Duyuru linkini paylaştım. 1088 sadece Büro Personeli için ayrılmış. Alım ÖSYM üzerinden.. 2-12 Ocak norm kadro güncellemesi yaptırdı. Şubat başı gibi en geç 15 i kılavuz çıkar. Seçim öncesi bu sayının tamamı alınır umalım. Sayı çok iyi.

Mehmet-şeker, 16 dk. önce

Ben 1088 in ziraat ve orman mühendisliği ve iibf arasında dağıtılacağını düşünüyorum çoğunluğu bize vermezler


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
13 Ocak 2024 19:18

Haa tamam o zaman olabilir tarım ekonomisi gibi bölümler de var karma bi iibf olur o zaman ösym üzerinden olsa gerek

diplomaliisciyiz, 13 dk. önce

982 Ziraat, 81 Orman mühendisi alacak. Duyuru linkini paylaştım. 1088 sadece Büro Personeli için ayrılmış. Alım ÖSYM üzerinden.. 2-12 Ocak norm kadro güncellemesi yaptırdı. Şubat başı gibi en geç 15 i kılavuz çıkar. Seçim öncesi bu sayının tamamı alınır umalım. Sayı çok iyi.


beurak0000
Aday Memur
13 Ocak 2024 19:21
alım ne zman hocalarım
Mehmet-şeker, 6 dk. önce

Haa tamam o zaman olabilir tarım ekonomisi gibi bölümler de var karma bi iibf olur o zaman ösym üzerinden olsa gerek

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