Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


13 Ocak 2024 19:21
Kit de büro işçisi mi , 657 de memur mu ?

Bir kamu kurumunda memur olarak çalışmaktayım. bir kit kurumunda büro memuru (işçi statüsünde sürekli işçiliği ) kazandım sizce geçiş yapmalı mıyım ?

İş kanununu kötüleyen çok oldu ayrıca kapsam içi dışı diye ayrım varmış ben kapsam içi diye ayrılıyormuşum. Özelleşirse işsiz kalırsın filan diyorlar sizce ne yapmalıyım ?

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