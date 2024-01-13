Banka ATM lerinde limit sorunu

Yıl olmuş 2024. paraya hızla sıfırlar ilave olurken maaşımız 38 bine dayanmisken ATM den hala 7500 TL nakit para cekebiliyorum. Bu tam bir saçmalık. gidip bankada saatlerce sıra beklemek ve sırayı gereksiz yere meşgul etmek akla ziyan. Yatan maaşımı ATM den 3 günde ancak cekebiliyorum. 10 bin kredi kartı borcunu ve açtığım yan hesaba attığım 5000 TL fatura parası haricinde kalan paramı ancak 3 günde cekebilecegim. Bu konuda düzenleme yapılmalı ve ATM nakit çekme limitleri en az 15 bin TL ye yukseltilmeli.

Yıl olmuş 2024. paraya hızla sıfırlar ilave olurken maaşımız 38 bine dayanmisken ATM den hala 7500 TL nakit para cekebiliyorum. Bu tam bir saçmalık. gidip bankada saatlerce sıra beklemek ve sırayı gereksiz yere meşgul etmek akla ziyan. Yatan maaşımı ATM den 3 günde ancak cekebiliyorum. 10 bin kredi kartı borcunu ve açtığım yan hesaba attığım 5000 TL fatura parası haricinde kalan paramı ancak 3 günde cekebilecegim. Bu konuda düzenleme yapılmalı ve ATM nakit çekme limitleri en az 15 bin TL ye yukseltilmeli.