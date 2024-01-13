Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Ocak 2024 19:42
Banka ATM lerinde limit sorunu
Yıl olmuş 2024. paraya hızla sıfırlar ilave olurken maaşımız 38 bine dayanmisken ATM den hala 7500 TL nakit para cekebiliyorum. Bu tam bir saçmalık. gidip bankada saatlerce sıra beklemek ve sırayı gereksiz yere meşgul etmek akla ziyan. Yatan maaşımı ATM den 3 günde ancak cekebiliyorum. 10 bin kredi kartı borcunu ve açtığım yan hesaba attığım 5000 TL fatura parası haricinde kalan paramı ancak 3 günde cekebilecegim. Bu konuda düzenleme yapılmalı ve ATM nakit çekme limitleri en az 15 bin TL ye yukseltilmeli.

camelbox
Aday Memur
13 Ocak 2024 19:48

ben 5000 tl çekebiliyorum, katılıyorum en az 10 k olmalı


mehmetonn08
Memur
13 Ocak 2024 20:55

Zbank 5bin veriyo belki 6bin yapar bu ay


cesxa
Memur
13 Ocak 2024 21:37

Asgari ücret 17bin tl oldu millet 3-4 gün atm ye gidip çekmesi lazım

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