Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


13 Ocak 2024 19:48
EKPSS Mühendis Tayin

Merhabalar başlıkta belirttiğim gibi EKPSS ile mühendis olarak atandığımızda ikamet ettiğimiz şehre veya istediğimiz şehre tayin hakkımızı iş başı yapmadan kullanabiliyor muyuz ? Ayrıca DSİ, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi bakanlıklarda tayin durumları nasıldır ? Bilgisi olan yorumlarda belirtirse memnun olurum şimdiden teşekkürler.

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