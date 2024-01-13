2024 dsi alımı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
kultur ve turizm bakanligi sozlesmeli personel alimi 2024Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)2024 Temmuz merkezi atamasında İİBF kaçla kapatır?Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-1088 Büro Personeli Çoğunluğu İİBF OlabilirGSB gençlik çalışanı Zonguldak kaç puanla seçtiniz ?DHMİ güncel yeni kazanan arff memuru maaşı kaç tl? 2024 KPSS lisansKültür ve Turizm Bakanlığı 1629 Personel Alımı GSB sözleşmeli personel mi? Ticaret bakanlığı kadrolu memurluk mu?
Sözlük
Son Haberler
Bakım sırasında asansör boşluğuna düşen teknisyen öldüJ.P. Morgan: Yatırımcılar TCMB'nin Yatırımcı Günü'ne yoğun ilgi gösterdiŞehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 57 terörist etkisiz hale getirildiErzurum'da doğal gazdan zehirlenen yaşlı kadın öldü'Cizre Devlet Hastanesi ve morgu sivillere kapatıldı iddiası doğru değil'
Editörün Seçimi
İşte hastanede çalışan işçi bodrosuHer memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!