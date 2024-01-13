Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Ocak 2024 20:30
eş tayini

hemşireyim eşimde sekreter merak ettiğim bir konu var. eş durumu tayinleri sadece yhgm - pbs üzerinden başvurularak mi yapılır ? yoksa ek olarak dilekçe yazıp bakanlığa yazı göndermek ile eş durumu tayini oluyormu? teşekkürler..

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