Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Ocak 2024 20:33
Kültür ve Turizm Bakanlığı ilanına 4Bbli personel başvurabilir mi??

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son yayınladığı 1629 sözleşmeli personel alımı kılavuzunda 4bli sözleşmeli personeller başvuramaz ibaresi veya benzer bir ifade yer almıyor. 4bli biri bu ilana başvurabilir mi?

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