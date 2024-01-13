İcra kesintisi

arkadaşlar bir şey soracağım bu icra için banka ve avukat ile görüştüm ne kadar kaldı dedim bana 1500 TL kaldı son olarak dediler bugün bordroya bakıyorum 10500 kesinti yapmışlar

arkadaşlar bir şey soracağım bu icra için banka ve avukat ile görüştüm ne kadar kaldı dedim bana 1500 TL kaldı son olarak dediler bugün bordroya bakıyorum 10500 kesinti yapmışlar