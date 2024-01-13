Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Ocak 2024 20:41
İcra kesintisi

Bu icra kaç kesecek


Hasan343401
Aday Memur
13 Ocak 2024 20:48

Bu ay yani


esasli2626
Aday Memur
13 Ocak 2024 21:53
bu ay geçen ayın aynısı kesilir şubat ayında 11 bin cşvarı kesilir tahminimce

kasımpatı6
Aday Memur
14 Ocak 2024 13:17
arkadaşlar bir şey soracağım bu icra için banka ve avukat ile görüştüm ne kadar kaldı dedim bana 1500 TL kaldı son olarak dediler bugün bordroya bakıyorum 10500 kesinti yapmışlar

kaptan34m
Daire Başkanı
14 Ocak 2024 13:42
kardeşim uyap sistemine bak borcun kaç gözüküyor benimde son icra dosyam da 13.000 vardı borç o bu ay ki maaş da kesildi ve borç bitti dosyayı normalde hukuk büroları son.bakiyeye bakıp kapatıyor benim öyle oldu büyük ihtimal seninde öyle olur ara sor hukuk büro nu zaten senin icra yazında ki bakiye borç biterse emniyet yazı yazıyor kesilme bitti diye sen bir bak uyap daki bakiye borcuna bittiyse asla kesemezler
kasımpatı6, 5 saat önce
arkadaşlar bir şey soracağım bu icra için banka ve avukat ile görüştüm ne kadar kaldı dedim bana 1500 TL kaldı son olarak dediler bugün bordroya bakıyorum 10500 kesinti yapmışlar

kasımpatı6
Aday Memur
14 Ocak 2024 13:43
devrem bana özelden dönebilir misin
kaptan34m, 5 saat önce
kardeşim uyap sistemine bak borcun kaç gözüküyor benimde son icra dosyam da 13.000 vardı borç o bu ay ki maaş da kesildi ve borç bitti dosyayı normalde hukuk büroları son.bakiyeye bakıp kapatıyor benim öyle oldu büyük ihtimal seninde öyle olur ara sor hukuk büro nu zaten senin icra yazında ki bakiye borç biterse emniyet yazı yazıyor kesilme bitti diye sen bir bak uyap daki bakiye borcuna bittiyse asla kesemezler

iyilikiyidir01
Aday Memur
14 Ocak 2024 14:01
Parana bırsey olmaz fazla kesildi ise ne kadar fazla kesildi ise kurusu kurusuna maas hesabına geri donuyor ama bu sure 15 gunu buluyor yani kendilerinin fark etmesi ama gider direk bildirirsen daha surede geri döner merak etme
kasımpatı6, 5 saat önce
arkadaşlar bir şey soracağım bu icra için banka ve avukat ile görüştüm ne kadar kaldı dedim bana 1500 TL kaldı son olarak dediler bugün bordroya bakıyorum 10500 kesinti yapmışlar

kasımpatı6
Aday Memur
14 Ocak 2024 14:26
bankaya mi sorayım avukata mi
iyilikiyidir01, 4 saat önce
Parana bırsey olmaz fazla kesildi ise ne kadar fazla kesildi ise kurusu kurusuna maas hesabına geri donuyor ama bu sure 15 gunu buluyor yani kendilerinin fark etmesi ama gider direk bildirirsen daha surede geri döner merak etme

kaptan34m
Daire Başkanı
14 Ocak 2024 14:39
kardeşim sen mutemetine soracaksin ve bundan sonra uyapdan 2 günde bir kontrol et ben öyle yaparak 3 dosya kapattım son dosya da bu ay kapanıyor ins hep takip et mutemetine hemen pazartesi bilgi ver
kasımpatı6, 4 saat önce
bankaya mi sorayım avukata mi
Toplam 8 mesaj

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