KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Ocak 2024 21:05
Şeker fabrikasına atananlar

Arkadaşlar şeker fabrikasına kimler atandı


TEKNİKERWALTER
Aday Memur
13 Ocak 2024 21:13

ben tekniker olarak atandım hocam

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