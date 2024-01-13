Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Ocak 2024 21:19
bordrolar yayınlandı
2024 ocak maaşları sisteme düşmüş

mustafa1649
Aday Memur
13 Ocak 2024 21:25

34061 lira gözüküyor. 9/2 bekar lisans mezunu imam hatip.


orman05
Şef
13 Ocak 2024 21:26
3/3 doktora mezunu muhendis evli 1 çocuk es çalışıyor 48.509

bojankrunic
Aday Memur
13 Ocak 2024 21:34

9/1 evli öğretmen 36.169 TL

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