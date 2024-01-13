Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

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13 Ocak 2024 21:32
Ocak 2024 bordrosu erişime açıldı

Bordrolar açıklanmış e devlette


Hasan343401
Aday Memur
13 Ocak 2024 21:48

45200 TL maşallah


kral122
Daire Başkanı
13 Ocak 2024 21:51
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

46492


esasli2626
Aday Memur
13 Ocak 2024 21:54
aşırı yoğunluk var hata veriyor gece düzelir sanırım

zorta
Aday Memur
13 Ocak 2024 22:00

43835 tl


kripto1982
Şube Müdürü
13 Ocak 2024 22:04
46333 olmuş benim maaş, meslekte 17.yıl , 1/4, eş çalsyor, 3 çocuk var ben yardım alıyorum, çocuklar 7 yaş üstünde

kripto1982
Şube Müdürü
13 Ocak 2024 22:09
Memurlar net maaş robotunda benimki 46274 gösteriyor, robot asagı yukarı yakın gösteriyor

PoliceOkan
Aday Memur
13 Ocak 2024 22:17

Ben 25 yıllık 1/4 eş çalışıyor 2 çocuk büyükler yatan 45970


PoliceOkan
Aday Memur
13 Ocak 2024 22:36

Bişey yazıyoruz millet eksi veriyor sizin derdiniz ne arkadaşlar


antepli-pol
Daire Başkanı
13 Ocak 2024 22:48

Senin maaş ne kadar yüksekmiş derecen kaçın kaçı?

Hasan343401, Dün

45200 TL maşallah


antepli-pol
Daire Başkanı
13 Ocak 2024 22:49
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

İyi çok yüksek maaş alıyorsunuz, bakın öğretmenler sizden daha az maaş alıyor.

PoliceOkan, Dün

Ben 25 yıllık 1/4 eş çalışıyor 2 çocuk büyükler yatan 45970


PoliceOkan
Aday Memur
13 Ocak 2024 22:53

Çok yüksek mi hayırdır kardeşim sen neyin peşindesin benim abim öğretmen az önce konuştum bu ayki maası 48 bin ayrıca öğretmenlerle bizim alanımız çok farklı kıyaslamak için alakasız

antepli-pol, Dün

İyi çok yüksek maaş alıyorsunuz, bakın öğretmenler sizden daha az maaş alıyor.


TÜRK1512
Aday Memur
13 Ocak 2024 22:55
Eş calisiyorsa çok bile
PoliceOkan, Dün

Ben 25 yıllık 1/4 eş çalışıyor 2 çocuk büyükler yatan 45970


SİSDAĞLI
Memur
13 Ocak 2024 22:56
Bordro'ya değil ayın 15'inde yatana bak.Kim kimden fazla alıyor o zaman belli olur.
antepli-pol, Dün

İyi çok yüksek maaş alıyorsunuz, bakın öğretmenler sizden daha az maaş alıyor.


TÜRK1512
Aday Memur
13 Ocak 2024 22:56
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.
Evet alan farkı öğretmenlerin bı kalitesi seviyesi duruşu mevcut
PoliceOkan, Dün

Çok yüksek mi hayırdır kardeşim sen neyin peşindesin benim abim öğretmen az önce konuştum bu ayki maası 48 bin ayrıca öğretmenlerle bizim alanımız çok farklı kıyaslamak için alakasız


PoliceOkan
Aday Memur
13 Ocak 2024 22:57

Gecemiz yok gündüzümüz yok günde 14 saat çalışıyoruz ve size göre çok öylemi hayırdır bu ne düşmanlik böyle

TÜRK1512, Dün
Eş calisiyorsa çok bile

TÜRK1512
Aday Memur
13 Ocak 2024 22:58
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.
iyi 70 lira fazla almışsın:))
kripto1982, Dün
Memurlar net maaş robotunda benimki 46274 gösteriyor, robot asagı yukarı yakın gösteriyor

PoliceOkan
Aday Memur
13 Ocak 2024 22:59

Belli çok kaliteniz olduğu gelip burada bize laf yetistiriyorsunuz

TÜRK1512, Dün
Evet alan farkı öğretmenlerin bı kalitesi seviyesi duruşu mevcut

TÜRK1512
Aday Memur
13 Ocak 2024 23:04
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.
Ya şimdi öğretmen ile polisi nasıl kiyasliyirsun Allah aşkına
PoliceOkan, Dün

Belli çok kaliteniz olduğu gelip burada bize laf yetistiriyorsunuz


TÜRK1512
Aday Memur
13 Ocak 2024 23:05
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.
Atomumu parcaladiniz:))
PoliceOkan, Dün

Gecemiz yok gündüzümüz yok günde 14 saat çalışıyoruz ve size göre çok öylemi hayırdır bu ne düşmanlik böyle


PoliceOkan
Aday Memur
13 Ocak 2024 23:09

Siz parcaladiniz sanırım bakın polisin sayfasına gelip yazan, laf atan sizsiniz alay eden de sizsiniz benim abim öğretmen ya öğretmenlerimiz baş tacı ama kıyas yapan alay eden siz dalga geçen siz kıyas yapan siz daha da başka bişey demiyorum size yazik

TÜRK1512, Dün
Atomumu parcaladiniz:))
Toplam 115 mesaj
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