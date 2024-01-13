Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Ocak 2024 21:35
Askerlik izni sonrası yıllık izin
Sözleşmeli memur olarak 1 yılı doldurmaya sayılı günler kala bedelli askerlik nedeniyle işten ayrıldım ve askerlik bitince yeniden göreve başladım. Bildiğiniz gibi 1 yılı doldurunca yıllık izin hakkını ediyoruz. Bordroda kıdem/ay kısmı sıfıra döndü. Şu an benim yıllık izin hakkım olacak mı yoksa yeniden 1 yıl beklemem mi gerekiyor?

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