Askerlik izni sonrası yıllık izin

Sözleşmeli memur olarak 1 yılı doldurmaya sayılı günler kala bedelli askerlik nedeniyle işten ayrıldım ve askerlik bitince yeniden göreve başladım. Bildiğiniz gibi 1 yılı doldurunca yıllık izin hakkını ediyoruz. Bordroda kıdem/ay kısmı sıfıra döndü. Şu an benim yıllık izin hakkım olacak mı yoksa yeniden 1 yıl beklemem mi gerekiyor?

Sözleşmeli memur olarak 1 yılı doldurmaya sayılı günler kala bedelli askerlik nedeniyle işten ayrıldım ve askerlik bitince yeniden göreve başladım. Bildiğiniz gibi 1 yılı doldurunca yıllık izin hakkını ediyoruz. Bordroda kıdem/ay kısmı sıfıra döndü. Şu an benim yıllık izin hakkım olacak mı yoksa yeniden 1 yıl beklemem mi gerekiyor?