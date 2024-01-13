Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Ocak 2024 21:40
AÖF yine 430 TL ye öğretmen çalıştıracak.

Herşeye %50 zam gelmişken AÖF yine ücretlere zam yapmamış. İlla sınıflar boş kalsın, sonra mı akıllanacaksınız? Yeni yıla girince MEB ve ÖSYM zam yapıyor, Anadolu üniversitesi kör sağır numarası yapıyor! Sonra okullarda her sınıfta sadece 1 öğretmen bulabiliyor, bazı sınıflarda onu bile bulamıyor!


difficulties
Daire Başkanı
13 Ocak 2024 21:59

gitmeyin o zaman. aof de biliyor gideceğimizi. 90 liraya bir saat çalışıyorlar. 430 tlye 5 saat çalışır diyorlar :)


bulaşşıkk
Memur
13 Ocak 2024 22:10

Aöf görevine giden net enayidir

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