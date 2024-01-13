Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Ocak 2024 21:41
2024 ocak ayı bordrosu
2024 Yılı Ocak ayı maaş bordrosu yayımlandı. https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama

doruk111
Genel Müdür
13 Ocak 2024 22:06

2-1 uzman dil(B) var, sendika var, 42386


mivoltan
13 Ocak 2024 22:20

VHKİ /9-2 / Önlisans / Sendika / Bekar = 32.937


f0xy
Şef
13 Ocak 2024 22:22

6/3 Dil var sendika var Uzmanlık yok 36


teknisyennnnn
Aday Memur
13 Ocak 2024 23:10
üniversite teknisyen 9/2 bekar sendikalı 33.574

sifonyally
Memur
13 Ocak 2024 23:18

A1 A2 B dil tazminatları ne kadar?

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