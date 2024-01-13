Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Ocak 2024 21:44
Sendika aidatı

Merhabalar sendika aidatları aylık ödenecekmiş sanırım.

Bu Ocak 15 de alacağımız maaşımızda 3 aylık sendika ücreti olacak mı ?


Arizonalı
Memur
13 Ocak 2024 21:50
hayır daha önceki üç ayda ödenen aidat şimdi üçe bölerek her ay ödeniyor, yani yılda 4 kez değil 12 kez
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