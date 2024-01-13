696 KHK Kapsamında Çalışan Maaşları Araştırması

Öncellikle herkese merhaba. Bu araştırmayı yapmamızın sebebi içinde bulunduğumuz çaresiz durumu açıkça gösterebilmektir. Ve bunun için bazı somut adımların atılabilmesi için veri altyapısı hazırlamaktır. Yorum yapacak 696 KHK kapsamında çalışan kişiler sadece bulunduğu kurum ve maaşlarını belirtebilirler.

Örnek: Belediye - 22.575 TL, İl Sağlık Müdürlüğü- 27.000 TL gibi...

O.Belediyesi - Ocak 2024 Maaşı - 21.000-22.000 TL arasındadır.