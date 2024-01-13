Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


13 Ocak 2024 21:50
696 KHK Kapsamında Çalışan Maaşları Araştırması

Öncellikle herkese merhaba. Bu araştırmayı yapmamızın sebebi içinde bulunduğumuz çaresiz durumu açıkça gösterebilmektir. Ve bunun için bazı somut adımların atılabilmesi için veri altyapısı hazırlamaktır. Yorum yapacak 696 KHK kapsamında çalışan kişiler sadece bulunduğu kurum ve maaşlarını belirtebilirler.

Örnek: Belediye - 22.575 TL, İl Sağlık Müdürlüğü- 27.000 TL gibi...

O.Belediyesi - Ocak 2024 Maaşı - 21.000-22.000 TL arasındadır.

Ekim 2022 tarihinde yapılan sözleşmemiz Temmuz 2023 tarihinde ve Ocak 2024 tarihinde iki defa asgari ücretin altında kalmış olup, sözleşme dahilinde sadece maaşa (sosyal haklara değil) %15 fark eklenmiştir. Bu durum gösteriyor ki yıllardır süregelen bir hastalık haline gelmiş işçi karşıtı bazı çalışanların sözleşmelerin düzenlenmesinde kötü bir rol oynamaktadırlar. Bunun için var gücümüzle emeğimizin karşılığını alabilmek adına işçiler olarak daha güçlü ve zekice davranacağız...

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