Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Ocak 2024 22:33
Ek gösterge

Merhabalar 8/2 si olarak çalışan odyometri teknikeriyim.Benim maaş bordromda ek gösterge 0 tl olarak görünüyor.Bu önlisans olduğum için mi böyle yoksa benim maaşımda mı yanlışlık var?çünkü gördüğüm bazı bordrolarda önlisans arkadaşlarımda ek gösterge hanesi dolu.yardımcı olursanoz çok sevinirim.


Mehmet448
Aday Memur
13 Ocak 2024 22:34
belli derece kademeye indikten sonra ek gösterge oluyor bildiğim kadarıyla şu an için görmemeniz normal

odyometriste
Aday Memur
13 Ocak 2024 22:41

Hocam şöyle ki internette gördüğüm bazı bilgilerde 8. Derceye düşen alır denmiş.Aynı hastanede aynı unvanla çalıştığım arkadaşım 8/3 kendisi o aylardır alırken ben alamıyorum.Mutemete sorduğum zaman önlisanssın alamazsın cevabını aldım fakat ek gösterge önlisansa da geldi diye biliyorum.

Mehmet448, 1 saat önce
belli derece kademeye indikten sonra ek gösterge oluyor bildiğim kadarıyla şu an için görmemeniz normal
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