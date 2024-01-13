Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Ocak 2024 22:39
2024 terör parası

Durum nedir , söylenildiği gibi süre bitti mi yoksa balon haber mi almaya devam edilecek mi ?


TÜRK1512
Aday Memur
13 Ocak 2024 23:07
Seni duyanda 7/24 terörle mücadele ettiğini zanneder

yirmiüç.otuzsekiz
Aday Memur
13 Ocak 2024 23:20
Elazığ yöresinde, içi boş anlamına gelen KOFİK tabirine bire bir uyuyorsun
TÜRK1512, 41 dk. önce
Seni duyanda 7/24 terörle mücadele ettiğini zanneder

TÜRK1512
Aday Memur
13 Ocak 2024 23:22
Evet Türkiye Elazığ'dan ibaret zaten
yirmiüç.otuzsekiz, 28 dk. önce
Elazığ yöresinde, içi boş anlamına gelen KOFİK tabirine bire bir uyuyorsun

iyilikiyidir01
Aday Memur
13 Ocak 2024 23:24
Ne diyi la bu:)
TÜRK1512, 41 dk. önce
Seni duyanda 7/24 terörle mücadele ettiğini zanneder
Toplam 4 mesaj

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