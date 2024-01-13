Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Ocak 2024 23:09
Hizmet birleştirme hakkında

Selamün aleyküm, 3 yıldır meslekteyim. Meslekten oncede 7 buçuk yıl SSK hizmetim mevcut. Hizmet birlestirme yaptım lakin yıllık izin sürem de bir değişiklik olmadı. Konu hakkında bilgisi olan bilgilendirebilir mi? Fiili hizmet mi gerekiyor?


rashimuss
Aday Memur
13 Ocak 2024 23:14

Senelik iznin 30 gün olması ile ilgili Meslek öncesi SGK kabul olmuyor sadece vekil öğretmenlik astegmenlik tarzı memuriyete dair olan kabul oluyor diye biliyorum yanlışsam düzeltin lütfen.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ocak 2024 bordrosu erişime açıldıİdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarResmi çalışanlar için traş ücretiDışarıdan tekrar Paem ve Pöh alımı olacak14 günlük maaş farkları2024 terör parası98/b'den ihraç olanlarTaltif duyumuBulunduğum ildeki hizmet süremi doldurdum, ev sorunu

Sözlük

dünyanın en yalnız insanı 2 soğuk algınlığı 1 sponsorlu garip videolar 1 pazar temizliği 1 kür tarfileri 1 rüya ile gerçeğin karıştırılması 3 günaydın sözlük 3 Geçmiş olsun Renjiro 3 Beni yıka 2 ampır ampır konuşmak 5

Son Haberler

Trabzon'da soba zehirlenmesiYeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...Depremde hayatını kaybeden vatandaşların mirasçılarına yönelik duyuruAntalya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralıPandemi ile başlayan teknolojik dönüşümün etkileri devam ediyor

Editörün Seçimi

İşte hastanede çalışan işçi bodrosuHer memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!