Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Ocak 2024 23:09
Hizmet birleştirme hk.

Selamün aleyküm, 3 yıldır meslekteyim. Meslekten oncede 7 buçuk yıl SSK hizmetim mevcut. Hizmet birlestirme yaptım lakin yıllık izin sürem de bir değişiklik olmadı. Konu hakkında bilgisi olan bilgilendirebilir mi? Fiili hizmet mi gerekiyor?


rashimuss
Aday Memur
13 Ocak 2024 23:14

Senelik iznin 30 gün olması ile ilgili Meslek öncesi SGK kabul olmuyor sadece vekil öğretmenlik astegmenlik tarzı memuriyete dair olan kabul oluyor diye biliyorum yanlışsam düzeltin lütfen.

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