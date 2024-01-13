Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Ocak 2024 23:30
zam geldi ama yine en düşük maaşı alan biz

maaşlarımızın düzeleceği günü görebilecek miyiz acaba, en düşük maaş yine bize.. en çok yıpranan çalışanda biz, ne zaman bu gerçeğe kulak asılacak acaba... umudum baki..

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