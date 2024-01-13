3 yıl sözleşmeli çalıştıktan sonra kadroya geçtim ve 3 yıl 2 aydır da kadrolu öğretmen olarak çalışıyorum. Toplam hizmet sürem 6 yıl 2 ay. Bordro'ya baktığımda sözleşmelilikte geçen süreler dahil edilmiyor ve [Kıdem Ay/Yıl] kısmında 2/3 yazıyor. Bu durum sizler de nasıl veya nasıl olmalıdır? Bilgisi olan paylaşabilir mi?

3 yıl sözleşmeli çalıştıktan sonra kadroya geçtim ve 3 yıl 2 aydır da kadrolu öğretmen olarak çalışıyorum. Toplam hizmet sürem 6 yıl 2 ay. Bordro'ya baktığımda sözleşmelilikte geçen süreler dahil edilmiyor ve [Kıdem Ay/Yıl] kısmında 2/3 yazıyor. Bu durum sizler de nasıl veya nasıl olmalıdır? Bilgisi olan paylaşabilir mi?