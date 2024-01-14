Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


14 Ocak 2024 00:10
Fıkra Köşesi :)))))

Adamın biri özel bir şirkette çalışıyormuş, masasında birşeylerle haşır neşir olurken patron yanına gelip napiyosun sen öyle diye sormuş adamda demiş ki KPSS'ye hazırlanıyorum :)))))

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