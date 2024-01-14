Trafik Kazası Sonrası Dilim Rapor

Öncelikle Merhaba Arkadaşlar,

Meslekte 16 yılımı doldurmak üzereyim, yaşadığım trafik kazası sonucu bir bacağımın her yeri kırıldı diz kapağımda dahil, geçen süreçte kemiklerim sorunsuz kaynadı fakat diz bükme de şu an sorun yaşıyorum fizik tedavi devam ediyor, diz bükme sürecim tam iyileşme yaklaşık bir bir buçuk sene gibi bir zaman alacak

Dilim bildirir rapor için hastaneye sevk edildiğimde olur da D dilimi rapor sonucu verilirse ,

GİH olarak atamada ek gösterge derece kıdem de kayıp oluyormu?

Uzmanlık alanı derece kıdem ve ek gösterge kaybı olmaması için farklı kurumlarda değerlendirme yapılabiliyor mu?

İyileşme süreci sonucunda eski halime dönme durumu olduğu için belirli süre idari kısımlarda değerlendirilmesi uygundur diye bir seçenek sunulabilir mi?

Bu konuda uzman bir arkadaşımız özelden bana yazabilirse memnun olurum , iyi vazifeler dilerim.