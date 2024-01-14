Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ocak 2024 00:17
Trafik Kazası Sonrası Dilim Rapor

Öncelikle Merhaba Arkadaşlar,

Meslekte 16 yılımı doldurmak üzereyim, yaşadığım trafik kazası sonucu bir bacağımın her yeri kırıldı diz kapağımda dahil, geçen süreçte kemiklerim sorunsuz kaynadı fakat diz bükme de şu an sorun yaşıyorum fizik tedavi devam ediyor, diz bükme sürecim tam iyileşme yaklaşık bir bir buçuk sene gibi bir zaman alacak

Dilim bildirir rapor için hastaneye sevk edildiğimde olur da D dilimi rapor sonucu verilirse ,

GİH olarak atamada ek gösterge derece kıdem de kayıp oluyormu?

Uzmanlık alanı derece kıdem ve ek gösterge kaybı olmaması için farklı kurumlarda değerlendirme yapılabiliyor mu?

İyileşme süreci sonucunda eski halime dönme durumu olduğu için belirli süre idari kısımlarda değerlendirilmesi uygundur diye bir seçenek sunulabilir mi?

Bu konuda uzman bir arkadaşımız özelden bana yazabilirse memnun olurum , iyi vazifeler dilerim.

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıBORDRO27 Aralık'ta açığa alınan memurlarResmi çalışanlar için traş ücreti14 günlük maaş farkları98/b'den ihraç olanlarDışarıdan tekrar Paem ve Pöh alımı olacakTaltif duyumu2024 terör parasıyardım çözüm bulamadım

Sözlük

Katarsis 3 güne bir söz bırak 1 yaşayan her canlının bir onuru vardır 1 halis bayancuk 1 Başım bağlı 6 Esneme 1 Bugün olanlar 3 çalışan kadın ile evli olmak 1 Abilene Paradoksu 2 İyi geceler sözlük 3

Son Haberler

Bir öğretim üyesi başka bir öğretim üyesinin profesör atanmasını dava edebilir mi?Beşiktaş Teknik Direktörü Santos'tan transfer açıklamasıTürkiye ile Libya enerjide işbirliğini ileri seviyeye taşıyacakCHP Sinop milletvekili Barış Karadeniz trafik kazası geçirdiTürkiye'nin en soğuk ili belli oldu

Editörün Seçimi

İşte hastanede çalışan işçi bodrosuHer memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!