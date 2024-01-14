Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ocak 2024 00:32
Maaş bordrolarını paylaşmayın

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OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
14 Ocak 2024 00:35

Ortalık karışmış :)


yorqunadam
Memur
14 Ocak 2024 01:07
bizim bazı gevşek ağızlılar varken gerek yok burda yazmaya. adamlar terör tazminatını biliyor küsüratına kadar
Toplam 2 mesaj

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