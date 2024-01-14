Evli eşi çalışmayan bir çocuk tds ortalama maaş ne kadar? il-ilçe müdürlükleri ayrıca hastanelere göre çok fark ediyor mu yoksa aşağı yukarı aynı mı? teşekkürler

Evli eşi çalışmayan bir çocuk tds ortalama maaş ne kadar? il-ilçe müdürlükleri ayrıca hastanelere göre çok fark ediyor mu yoksa aşağı yukarı aynı mı? teşekkürler