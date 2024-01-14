Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ocak 2024 00:44
tds maaş
Evli eşi çalışmayan bir çocuk tds ortalama maaş ne kadar? il-ilçe müdürlükleri ayrıca hastanelere göre çok fark ediyor mu yoksa aşağı yukarı aynı mı? teşekkürler

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