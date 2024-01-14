Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


14 Ocak 2024 00:54
Günün Fıkrası :)))))

Saffet adında bir adam varmış, günün birinde evlenmeye karar vermiş ve internetten Afet adında güzel bir kızla yazışmaya başlamış, Afet Saffet'e demiş ki seninle tanışmayı, bir yerde oturup karşılıklı konuşup sohbet etmeyi bende çok isterim ama bir şartım var o da sana cep numaramın ilk 3 rakamını yazıyorum kalan 4 rakamını da boş bırakıyorum eğer 4 rakamıda bulup beni cebimden arayabilirsen bana layık bir erkek olduğuna inanır seninle evlenmeye bile hazır olurum demiş, Saffet ise 4 tane rakamı günlerce aylarca çözmeye çalışmasına rağmen bir türlü bulamamış en sonunda da Afet'e neden bana böyle bir oyun oynadın diye sormuş ve aldığı cevapta evlenmeye hiç niyetim yok benimkisi sadece bir şakaydı, numaramı bulamayacağını bildiğim için sana böyle bir oyun oynamak istedim ki bu durumda rakamları bulup beni telefonumdan arayabilmen mümkün olamayacağından evlenebilmemizde zaten mümkün olamazdı :))))))

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