Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


14 Ocak 2024 01:02
Adamın biri ...............

Adamın biri tam bilet almış günlerden birgün ciddi bir olaya karışıp ömür boyu hapse mahkum olmuş, aldığı bilete ise büyük ikramiye vurmuş :))))))))))))))

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