Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ocak 2024 01:08
Promosyon bankaları yeni dönemde değişmeli!

Arkadaşlar çok taviz vermemeli komisyonlarımız bu konuda.

Yeni bankalarla uzlaşı sağlanmalı. Sonuçta kamu bankaları diye tasarruf diye hep veren biz olduk. Yeni bankalarla çalışılmalı, korkmadan!!!

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